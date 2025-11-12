В Павлограде третьи сутки нет водоснабжения

По данным издания "Общественное", возле скважин и пунктов набора воды в городе наблюдаются длинные очереди

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Централизованное водоснабжение третьи сутки отсутствует в Павлограде Днепропетровской области Украины. Вода прекратила поступать в дома 10 ноября, следует из объявлений на сайте коммунального предприятия "Павлоградводоканал".

Коммунальное предприятие обещало ненадолго возобновить водоснабжение утром 12 ноября, но воду так и не включили.

10 ноября компания объявила о начале работ по устранению аварийной ситуации на инфраструктуре и обещала восстановить подачу воды в тот же день. 12 ноября "Павлоградводоканал" опубликовал список районов города, куда ввиду отсутствия скважин будет подвозиться питьевая вода. "О сроках восстановления водоснабжения города будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Причину аварии в компании не приводят. По информации издания "Общественное", возле скважин и пунктов набора воды в городе наблюдаются длинные очереди.