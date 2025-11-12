Задержанный детектив НАБУ Магомедрасулов расследовал дело Миндича

Руслана Магомедрасулова и его отца содержат в СИЗО по абсурдным обвинениям, выдвинутым политическим крылом СБУ, отметили в украинском Центре противодействия коррупции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Задержанный в июле Службой безопасности Украины (СБУ) руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магомедрасулов участвовал в проведении операции "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Об этом сообщает украинский Центр противодействия коррупции.

"НАБУ официально подтвердило: Руслан Магомедрасулов занимался документированием [деятельности бизнесмена Тимура] Миндича и других фигурантов операции "Мидас". <...> Напомним, Магомедрасулова и его отца содержат в СИЗО по абсурдным обвинениям, выдвинутым политическим крылом СБУ. Их задержали за день до голосования по скандальному закону, который ослаблял НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

На 12 ноября запланировано заседание суда по мере пресечения Магомедрасулову. Ранее СБУ заявляла, что он координировал деятельность НАБУ в прифронтовых регионах - в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спецслужба утверждает, что детектив помогал своему отцу-предпринимателю вести торговлю с РФ. По данным следствия, отец задержанного якобы имеет российское гражданство, а Магомедрасулов не указал этот факт при оформлении допуска к гостайне. Также СБУ проверяет информацию о контактах детектива НАБУ с "российскими спецслужбами" и передаче им тайной информации, в частности о запланированных следственных действиях. В пресс-службе уточняли, что "решается вопрос" о предъявлении Магомедрасулову обвинений по статье о пособничестве РФ.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у совладельца фирмы "Квартал 95" бизнесмена Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у главы Минюста Германа Галущенко и в компании "Энергоатом", близких к бизнесмену. По данным следствия, участники коррупционной схемы в энергетике отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров из квартиры Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу (как руководителю преступной организации), а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а утром 12 ноября - отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. Сам Миндич выехал с Украины прямо перед обысками и находится в Израиле.