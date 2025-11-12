В Кстовском районе Нижегородской области произошла утечка нефтепродуктов

Администрация ввела режим повышенной готовности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Утечка нефтесодержащей эмульсии произошла в Кстовском районе Нижегородской области, администрацией введен режим повышенной готовности, сообщает Минэкологии региона.

"Администрацией Кстовского муниципального района был введен режим повышенной готовности. Для локализации угрозы привлечен аварийно-спасательный отряд, установлены боновые заграждения. До конца недели запланированы работы по удалению нефтепродуктов с поверхности воды", - говорится в сообщении. Площадь загрязнения не уточняется.

В пресс-службе Горьковской железной дороги добавили, что утечка нефтесодержащей эмульсии выявлена вблизи поселка Березовый, в полосе отвода участка Ройка - Зелецино. "Железнодорожники производят локализацию места разлива. В ближайшее время специалисты произведут выемку загрязненного грунта и возьмут необходимые пробы для анализа", - сообщили в ГЖД.

Нарушений в работе тяговой подстанции ОАО "РЖД", расположенной на данном участке, не зафиксировано.