В Орле осудили создателей финансовой пирамиды

Члены организованной группы похитили свыше 291 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Орла назначил от 4 лет до 6,5 года колонии членам организованной группы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты дела признаны виновными в хищении свыше 291 млн рублей у более чем 600 граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Вынесен приговор о хищении у более 600 граждан свыше 291 млн рублей. <...> Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности создателей кооператива, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Фигуранты дела признаны виновными в совершении восьми эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе, с сентября 2016 года по апрель 2019 года на территории восьми регионов страны, включая Орловскую область, работал кредитный потребительский кооператив "Финанс инвест", созданный одним из осужденных и осуществлявший деятельность по принципу финансовой пирамиды. Сообщается, что в течение трех лет сообщники использовали агрессивную рекламу и иные средства конспирации, создававшие впечатление надежности и сверхприбыльности кооператива.

Отмечено, что в качестве пайщиков преимущественно привлекались граждане пенсионного возраста, которые в результате обмана передавали в качестве вкладов личные сбережения якобы под высокий процент. Осужденные похищали средства и расходовали по своему усмотрению. По данным пресс-службы, всего жертвами мошенников стали 625 пайщиков из нескольких регионов РФ, общая сумма причиненного ущерба превысила 291 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что для возмещения ущерба гражданам на имущество преступников, стоимостью более 150 млн рублей, наложен арест. Приговор пока не вступил в законную силу.