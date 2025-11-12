Сальдо заявил о намерении ВСУ обезлюдить оккупированный ими Херсон

ВСУ пытаются вытеснить жителей Херсона на запад, заявил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

Глава Херсонской области Владимир Сальдо © Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 12 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают все меры для вытеснения жителей Херсона на запад, чтобы обезлюдить город. В частности, это происходит на Карантинном острове, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время своей прямой линии.

"Я знаю, что сейчас большая часть жителей [Карантинного] острова - даже те, кто там был, их не так много было, - вынуждена покидать свои дома, потому что там практически отсутствуют условия для обычной жизни. <...> Сейчас злобные силы делают все для того, чтобы жителей вытеснить не только с острова, но и из всего Херсона в западную часть для того, чтобы таким образом опустошить Херсон", - сказал Сальдо.