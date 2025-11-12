На Кипре произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр находился в 48 км к западу от города Лимасол

НИКОСИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на Кипре. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, землетрясение произошло в 11:31 по местному времени (12:31 мск).

Эпицентр находился в 48 км к западу от города Лимасол, в агломерации которого проживает около 200 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало, однако толчок ощутили жители не только Лимасола, но и Никосии - в домах зазвенела посуда, стали раскачиваться предметы мебели и осветительные приборы.

В районе Агланджа в Никосии в качестве меры предосторожности из двух офисных зданий были эвакуированы сотрудники.