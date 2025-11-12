NDTV: организаторы взрыва в Нью-Дели планировали серию терактов

По данным телеканала, целью были главные достопримечательности в центре города, включая Красный форт, Ворота Индии и храмы

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Организовавшие мощный взрыв в историческом центре Нью-Дели планировали серию терактов в Индии по образцу событий 26 ноября 2008 года в Мумбаи. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на близкие к расследованию источники.

По их данным, расследование взрыва, произошедшего вечером 10 ноября, показало, что целью были главные достопримечательности в центре столицы, включая Красный форт, Ворота Индии и храмы. Кроме того, теракты планировались на железнодорожных вокзалах и в торговых центрах по всей стране.

Заговорщики готовили план атаки с января. Источники сообщили, что террористы, вероятно, связанные с пакистанской группировкой "Джаиш-е-Мухаммад", готовили 200 мощных самодельных взрывных устройств для нападения на популярные районы не только в Дели, но также в Гургаоне и Фаридабаде. Не исключается, что в их планы входила атака в День Республики, который отмечается в Индии 26 января.

Полиция сообщила, что в Канпуре задержаны девять человек в связи со взрывом в Дели. Их допрашивают на предмет наличия связей с террористическими организациями. По информации источников, двое из трех врачей, подозреваемых в причастности к взрыву, ранее посетили Турцию для встречи со своими кураторами из "Джаиш-е-Мухаммад".