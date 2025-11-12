Жителя Брянской области осудили на 12 лет за госизмену

Мужчина вступил в переписку с представителем Вооруженных сил Украины

Редакция сайта ТАСС

БРЯНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Брянский областной суд назначил 12 лет колонии строгого режима 27-летнему местному жителю по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В Брянской области местный житель осужден за государственную измену. <...> Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Фигурант дела признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, суд установил, что в 2022 году фигурант дела, будучи противником проведения спецоперации, вступил в переписку с представителем Вооруженных сил Украины. Мужчина договорился передавать украинской стороне сведения о дислокации Вооруженных сил Российской Федерации. В октябре 2024 года фигурант снял на телефон видео места дислокации ПВО и отправил данные адресату со стороны Украины.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.