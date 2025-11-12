В Уфе 10 бывших кадетов предстанут перед судом после драки между классами

Обвиняемые частично признали свою вину

УФА, 12 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по делу о драке между кадетами Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Гареева, в которой пострадали 40 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десяти бывших учащихся Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Гареева Мусы Гайсиновича в возрасте от 17 до 18 лет. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2024 года учащиеся 11 класса обнаружили на плацу учебного заведения оскорбительную надпись в адрес их роты. Они решили, что это сделали ученики 10 класса из другой роты. Кадеты подготовили уставные ремни с металлическими бляшками, а также перчатки с пластиковыми вставками, металлическую перекладину и болты и напали на обучающихся. В результате инцидента 40 кадетов получили различные телесные повреждения и физическую боль, а здоровью двоих из них причинен тяжкий вред.

Обвиняемые частично признали свою вину. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.