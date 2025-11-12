В Саратове завели дело после обрушения части дома

Речь идет об одноэтажном доме, в котором зарегистрированы три семьи

САРАТОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело о халатности в связи с обрушением части одноэтажного дома в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили пресс-служба следственного управления СК РФ по региону и областная прокуратура.

Речь идет об одноэтажном доме №53 на 2-й Речной улице. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, по этому адресу зарегистрированы три семьи. По предварительной информации, в доме проживал только один человек. По словам одного из собеседников агентства, обрушение произошло не в его квартире.

"Следствием установлено, что 12 ноября 2025 года в доме по улице 2-я Речная города Саратова обрушились конструкции квартиры, признанной непригодной для проживания. В результате происшествия никто не пострадал", - сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Проводится осмотр места происшествия.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры региона, по предварительной информации, в здании 1950 года постройки имеются три квартиры, являющиеся муниципальной собственностью и признанные непригодными для проживания. Прокуратура контролирует ход расследования дела. На место происшествия для координации деятельности уполномоченных служб выехал прокурор Ленинского района Саратова Константин Байкулов.