Генконсульство РФ: пострадавшие в ДТП четверо туристов вернутся в Россию 12 ноября
12:04
обновлено 12:09
КАИР, 12 ноября. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Четверо граждан РФ, пострадавших в результате ДТП с участием туристического автобуса на востоке Египта, вернутся на родину 12 ноября.
Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в Хургаде.
"4 человека, которые получили травмы в результате аварии, сегодня улетают в Россию. Большинство пострадавших вернулись в отели", - подчеркнули в российской дипмиссии.