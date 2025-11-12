Генконсульство РФ: пострадавшие в ДТП четверо туристов вернутся в Россию 12 ноября

Большинство пострадавших вернулись в отели

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 12 ноября. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Четверо граждан РФ, пострадавших в результате ДТП с участием туристического автобуса на востоке Египта, вернутся на родину 12 ноября.

Читайте также

Погибла россиянка, еще 27 пострадали. Что известно о ДТП с россиянами в Египте

Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве России в Хургаде.

"4 человека, которые получили травмы в результате аварии, сегодня улетают в Россию. Большинство пострадавших вернулись в отели", - подчеркнули в российской дипмиссии.