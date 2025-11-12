В Амурской области в ДТП с автобусом пострадали два человека

Из-за аварии автобус загорелся

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. При столкновении автобуса и грузового автомобиля на трассе "Амур" пострадали два человека, в результате ДТП автобус загорелся, сообщает Telegram-канал госавтоинспекции Амурской области.

"Около восьми вечера на 1334-м км автодороги "Амур" произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля, в результате чего произошло возгорание автобуса. Предварительно, в автоаварии два человека травмированы", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.