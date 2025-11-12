Спасатели эвакуировали троих пострадавших туристов в горах Карачево-Черкесии

Их передали медикам

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Трое пострадавших в горах Карачаево-Черкесии туристов спасены и переданы медикам, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В сопровождении спасателей МЧС России с высоты 2 900 метров туристическая группа была доставлена к вертолету, который эвакуировал ее на турбазу в районе ущелья Махарское. Пострадавшие переданы медикам", - сказали в ведомстве.

В операции участвовали 15 спасателей.

Туристическая группа из пяти человек, направлявшаяся в Махарское ущелье, 11 ноября подала сигнал бедствия. Трое из группы сорвались на ледяном склоне и получили травмы. Туристы не зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.