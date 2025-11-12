В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве сотрудницы магазина

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудницы магазина и покушении на убийство еще двух людей в одной из квартир в Екатеринбурге, заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Как ранее сообщали в УМВД по Екатеринбургу, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов.

"В Екатеринбурге в отношении молодого человека, обвиняемого в убийстве сотрудницы магазина и покушении на убийство двоих знакомых в квартире на ул. Бородина, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <…> Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 9 января 2026 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 ноября мужчина 1998 года рождения находился в квартире одного из домов в Екатеринбурге. Там он умышленно нанес ножевые ранения хозяйке квартиры 1973 года рождения, которая умерла. Также телесные повреждения получили еще двое пострадавших - мужчина и женщина, находившиеся в гостях.