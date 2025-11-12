Полиция проводит проверку после нападения ученика на педагога в школе на юге Москвы

По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после нападения ученика на педагога в школе на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По данному факту сотрудниками ПДН проводится проверка, несовершеннолетний с законными представителями приглашены в территориальный отдел полиции для разбирательства. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД сообщили, что в полицию по району Чертаново Центральное поступило сообщение от женщины о нанесении ей телесных повреждений. "Полицейскими предварительно установлено, что у потерпевшей в учебном заведении произошел конфликт с учеником 2009 г. р., в результате которого ей были причинены телесные повреждения", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, после оказания помощи была отпущена.

Ранее в департаменте образования и науки Москвы сообщили, что ученик 10-го класса напал на педагога. Во время перемены подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. Вернувшись в кабинет, педагог заметила пропажу и потребовала вернуть тетради, в ответ на что ученик начал бить женщину по голове.