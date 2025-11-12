Ростовского экс-замгубернатора Кушнарева обвиняют по показаниям одного человека

По версии следствия, обвиняемый требовал взятку от директора "Т-транса" Николая Селезнева

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Обвинение в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, строится на показаниях одного человека. Об этом заявил адвокат подсудимого в ходе прений сторон в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону, где слушается дело.

Ранее прокурор попросил суд назначить бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виталию Кушнареву, обвиняемому в получении взятки и хранении оружия, 14 лет лишения свободы и штраф в размере 475 млн рублей в ходе прений сторон.

"Уважаемый суд, неоднократно гособвинитель оглашал записи, стенограммы. Ни на одной из прослушанных записей не прозвучала сумма [взятки] ни от Кушнарева, ни от [директора "Т-транса" Николая] Селезнева. Фактически на сегодняшний день мы пришли к тому, что обвинение у нас строится лишь на показаниях одного заинтересованного лица", - сказал адвокат.

По его словам, Кушнарев не мог препятствовать проведению оплаты за выполненные дорожные работы компанией "Т-транс". По версии следствия, Кушнарев за это требовал взятку от директора "Т-транса" Николая Селезнева.

Ранее Кушнарев признал вину в хранении оружия, объяснив суду, что не успел сдать найденный пистолет из-за частых командировок.

Об уголовном деле

В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении Кушнарева, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при получении 27 млн рублей. Также в отношении фигуранта расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован.

В правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что у задержанного оперативники изъяли пистолет. По данным правоохранителей, общая сумма взятки, которую должен был получить Кушнарев, составляла почти 100 млн рублей.

Позже суд арестовал имущество семьи экс-замгубернатора общей стоимостью свыше 276,5 млн рублей. Решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону с Кушнарева и его супруги в доход государства было обращено свыше 160 млн рублей.

В июне 2024 года указом губернатора Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора - министра транспорта региона. До этого он был депутатом восьмого созыва Госдумы, входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016-го по апрель 2019 года Кушнарев занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону, а до этого в течение двух лет был министром транспорта Ростовской области.