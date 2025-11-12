Экс-замгубернатора Ростовской области признал вину в превышении полномочий

Виталий Кушнарев не согласен с обвинением в получении взятки

Виталий Кушнарев © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев признал вину в превышении полномочий в ходе прений сторон, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону, где слушается дело.

"Поддерживаю своих защитников в том, что признаю вину по статье о превышении должностных полномочий - по статье 286-й, но никак не получение взятки, потому что средства, которые были переданы, были использованы исключительно на развитие региона", - сказал Кушнарев.

В процессе Кушнарев также признал вину в хранении оружия, объяснив суду, что не успел сдать найденный пистолет из-за частых командировок.

Позже защитник обвиняемого попросил переквалифицировать статью обвинения на превышение должностных полномочий.

Ранее прокурор попросил суд назначить Кушнареву, обвиняемому в получении взятки и хранении оружия, 14 лет лишения свободы и штраф в размере 475 млн рублей в ходе прений сторон.

"Подытожив мои прения, я прошу переквалифицировать действия Кушнарева с ч. 6 ст. 290 УК РФ на ст. 286 УК РФ и назначить по данному составу и по совокупности со ст. 222 минимальное наказание с учетом смягчающих обстоятельств и тех обстоятельств, что в действиях Кушнерева отсутствуют отягчающие обстоятельства. А также прошу суд принять во внимание долгие годы работы Кушнарева в госструктурах", - сказал адвокат.

Об уголовном деле

В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении Кушнарева, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при получении 27 млн рублей. Также в отношении фигуранта расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован.

В правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что у задержанного оперативники изъяли пистолет. По данным правоохранителей, общая сумма взятки, которую должен был получить Кушнарев, составляла почти 100 млн рублей.

Позже суд арестовал имущество семьи экс-замгубернатора общей стоимостью свыше 276,5 млн рублей. Решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону с Кушнарева и его супруги в доход государства было обращено свыше 160 млн рублей.

В июне 2024 года указом губернатора Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора - министра транспорта региона. До этого он был депутатом восьмого созыва Госдумы, входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016-го по апрель 2019 года Кушнарев занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону, а до этого в течение двух лет был министром транспорта Ростовской области.