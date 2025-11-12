Экс-замгубернатора Ростовской области огласят приговор 17 ноября

Виталия Кушнарева обвиняют в получении взятки и хранении оружия

Редакция сайта ТАСС

Виталий Кушнарев © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону 17 ноября огласит приговор бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виталию Кушнареву, которого обвиняют в получении взятки и хранении оружия, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Оглашение приговора состоится 17 ноября 2025 года в 14:00 мск", - сказал судья.

Ранее в ходе прений сторон защитник Кушнарева попросил суд переквалифицировать статью обвинения с получения взятки на превышение должностных полномочий. Прокурор просил суд назначить бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виталию Кушнареву, обвиняемому в получении взятки и хранении оружия, 14 лет лишения свободы и штраф в размере 475 млн рублей в ходе прений сторон.

Кушнарев признал вину в хранении оружия, объяснив суду, что не успел сдать найденный пистолет из-за частых командировок.

Об уголовном деле

В ноябре 2024 года следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении Кушнарева, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области при получении 27 млн рублей. Также в отношении фигуранта расследуется дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону он был арестован.

В правоохранительных органах региона ТАСС сообщали, что у задержанного оперативники изъяли пистолет. По данным правоохранителей, общая сумма взятки, которую должен был получить Кушнарев, составляла почти 100 млн рублей.

Позже суд арестовал имущество семьи экс-замгубернатора общей стоимостью свыше 276,5 млн рублей. Решением Кировского районного суда Ростова-на-Дону с Кушнарева и его супруги в доход государства было обращено свыше 160 млн рублей.

В июне 2024 года указом губернатора Кушнарев был назначен на должность заместителя губернатора - министра транспорта региона. До этого он был депутатом восьмого созыва Госдумы, входил в состав комитета по строительству и ЖКХ. С ноября 2016-го по апрель 2019 года Кушнарев занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону, а до этого в течение двух лет был министром транспорта Ростовской области.