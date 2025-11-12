Жительницу Приангарья мошенники заставили поджечь подстанцию и бензоколонку

Из-за поджога без света остались 38 жилых домов и 6 социальных объектов Киренска

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Жительница Иркутской области задержана за поджог, в результате которого без света остались 38 жилых домов и 6 социальных объектов города Киренска. Девушка рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников и совершила поджог по их указанию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

"В Иркутской области оперативники задержали подозреваемую в поджоге. Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции в городе Киренске Иркутской области поступило сообщение о том, что в результате возгорания объекта инфраструктуры обесточены 38 жилых домов и 6 социально значимых объектов. Кроме того, через некоторое время зафиксировано возгорание рядом с бензоколонкой, которое оперативно потушили очевидцы", - говорится в сообщении.

Задержанной оказалась молодая девушка. "Она пояснила, что стала жертвой телефонных мошенников и совершила действия по их указанию. В настоящий момент по данному факту ведется разбирательство. Возбуждено уголовное дело", - пояснили в полиции.

В прокуратуре Иркутской области добавили, что девушка подожгла трансформаторную подстанцию и бензоколонки на АЗС Киренска.