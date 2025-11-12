На Кипре произошло повторное землетрясение магнитудой 5,3

Очаг залегал на глубине 14 км

Редакция сайта ТАСС

НИКОСИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Новое землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано на Кипре. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, повторное землетрясение произошло в 16:23 по местному времени (17:23 мск). Эпицентр находился в 50 км к западу от города Лимасол, в агломерации которого проживает около 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 14 км.

Несколькими часами ранее на Кипре было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.

Информации о разрушениях или пострадавших не поступало.