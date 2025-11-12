В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль ранен мирный житель

Мужчине оказали медицинскую помощь

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 12 ноября. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, ранен мирный житель. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В городе Грайвороне в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму. Помощь оказана, для дальнейшего обследования направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написали в оперштабе.

В Грайворонском округе при детонации FPV-дрона повреждены четыре частных домах, от ударов еще нескольких БПЛА - остекление одной квартиры в многоквартирном доме и пять машин, а также оборудование на территории коммерческого объекта и административное здание.

В Шебекинском округе при детонации беспилотника пробита кровля гаража и повреждена одна машина. В Белгородском районе при атаке БПЛА повреждены остекление и фасад административного помещения сельхозпредприятия, в результате атаки FPV-дрона пробита кровля частного дома, еще в одном доме выбиты окна, посечена крыша, стена и забор. В Ракитянском районе при атаке FPV-дрона повреждены фасад и остекление дома.