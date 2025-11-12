В Запорожской области при обстреле ВСУ погибла женщина

Вооруженные силы Украины атаковали село Водяное

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Мирная жительница села Водяное Запорожской области погибла в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили ТАСС в администрации прифронтового Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Сегодня днем в результате артиллерийского обстрела села Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа погибла женщина 1960 года рождения", - сказали в администрации.