В Запорожской области при обстреле ВСУ погибла женщина
17:04
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Мирная жительница села Водяное Запорожской области погибла в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили ТАСС в администрации прифронтового Каменско-Днепровского муниципального округа.
"Сегодня днем в результате артиллерийского обстрела села Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа погибла женщина 1960 года рождения", - сказали в администрации.