На западе Москвы женщина убила своего шестилетнего сына и пыталась покончить с собой

На месте происшествия работают следователи и полиция

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Женщина убила своего 6-летнего сына на западе Москвы, после чего попыталась покончить с собой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На улице Академика Анохина женщина убила своего шестилетнего ребенка, после этого попыталась покончить с собой", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что женщина в настоящее время находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают следователи и полиция.