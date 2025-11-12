На Украине арестовали на 60 дней фигурантку дела о коррупции Устименко

Меру пресечения ей избрали с альтернативой внесения залога в размере 25 млн гривен

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Суд на Украине взял под стражу на 60 дней фигурантку дела о коррупции в энергетике Лесю Устименко. Об этом пишет украинское издание "Инсайдер".

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

По его данным, меру пресечения ей избрали с альтернативой внесения залога в размере 25 млн гривен (около $595 тыс.).

10 ноября антикоррупционные органы Украины провели операцию по пресечению коррупции в сфере энергетики. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют кошельком Зеленского, экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Позже были опубликованы записи разговоров по делу, однако имена участников не назывались.

Украинские СМИ сообщали, что обвинения предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.