Пострадавшей от мошенников многодетной матери из Карелии вернут 2,8 млн рублей

Неизвестный написал женщине, представился брокером и предложил увеличить накопления

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 ноября. /ТАСС/. Многодетной матери из Карелии, которую мошенники обманом убедили перевести 2,8 млн рублей, вернут отправленные деньги. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в ходе его расследования установлен владелец счета, куда поступили деньги, им оказался житель Московской области. Прокуратура направила в Истринский городской суд Московской области исковое заявление о взыскании с владельца счета в пользу потерпевшей неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокурора. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, неизвестный мужчина написал жительнице республики осенью 2024 года. Он представился брокером и предложил увеличить накопления. Для этого требовалось перевести средства на "резервный" счет.