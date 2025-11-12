Жителя Поморья приговорили к четырем годам колонии за финансирование ВСУ

Осужденный также публично призывал к участию в вооруженном мятеже

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноября. /ТАСС/. Житель Архангельской области осужден на четыре года колонии за публичные призывы к участию в вооруженном мятеже и финансированию ВСУ, сообщает пресс-служба ФСБ России по региону.

"Северный флотский военный суд признал жителя Котласа виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - указано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что подсудимый на своей персональной странице в одной из социальных сетей разместил в 2024 году информационные материалы, содержание которых было направлено на призывы к вступлению в состав одного из подразделений Министерства обороны Украины, принимающего участие в боевых действиях на стороне Украины, и к финансовой поддержке противника.

Осужденный также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети "Интернет", на срок три года.