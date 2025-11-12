Суд Москвы оштрафовал объявленного в розыск главреда "Медиазоны" Смирнова

Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Бутырский суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей ранее объявленного в розыск по уголовной статье главного редактора издания "Медиазона" (признано в РФ иноагентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлениями Бутырского районного суда города Москвы Смирнов Сергей Сергеевич признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ , и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей по каждому из двух административных правонарушений", - сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что поводом для возбуждения в отношении Смирнова уголовного дела могло стать уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2. ст. 330.1 УК РФ). По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.