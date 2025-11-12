В шести районах Липецкой области отменили красный уровень угрозы атаки БПЛА

В регионе сохраняется желтый уровень воздушной опасности

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Красный уровень угрозы атаки БПЛА отменили на территории шести районов Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Отбой красного уровня угрозы атаки БПЛА по ранее объявленным районам (Липецк, Липецкий МО, Добровский МО, Грязинский МР, Добринский МР, Хлевенский МР, Усманский МР)", - говорится в сообщении.

При этом сохраняется желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области.