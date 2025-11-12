На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков
12 ноября, 22:57
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали девять сейсмособытий.
Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло девять афтершоков магнитудой до 4,9. В населенных пунктах они не ощущались", - сказали в ведомстве.
В настоящее время в регионе зафиксирована активность на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.