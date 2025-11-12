В Приамурье завели дело после ДТП с загоревшимся автобусом

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителем автобуса безопасной дистанции

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал СУ СК России по Амурской области/ ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, после аварии с участием автобуса, произошедшей на трассе "Амур" в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Шимановску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и пригородного автобуса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 12 ноября на 1 334-м км автодороги "Амур" произошло ДТП с грузовиком и пригородным автобусом, в котором находились 14 пассажиров. Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение водителем пассажирского транспорта безопасной дистанции. Автобус после столкновения полностью выгорел.

Проводятся мероприятия по установлению точного числа пострадавших, а также характера и степени тяжести причиненного здоровью вреда. Фигурантам будет дана правовая оценка.

Накануне в Госавтоинспекции региона сообщали, что, по предварительной информации, в ДТП с автобусом на трассе "Амур" пострадали два человека.