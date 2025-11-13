В Саратове из-за пожара эвакуировали пациентов инфекционной больницы
Редакция сайта ТАСС
00:22
САРАТОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Пациенты и персонал инфекционной больницы в Саратове эвакуированы из-за возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.
"Сообщение о загорании в областной инфекционной больнице имени Н. Р. Иванова на Московском шоссе поступило в 02:32 (01:32 мск). <…> Пациенты и медперсонал эвакуированы из здания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание возникло в боксе одного из корпусов на втором этаже. Пожар ликвидирован, обстоятельства и причину произошедшего установят дознаватели МЧС.