В Саратове из-за пожара эвакуировали пациентов инфекционной больницы

Возгорание возникло в боксе одного из корпусов на втором этаже, сообщили в региональном МЧС

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Пациенты и персонал инфекционной больницы в Саратове эвакуированы из-за возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

"Сообщение о загорании в областной инфекционной больнице имени Н. Р. Иванова на Московском шоссе поступило в 02:32 (01:32 мск). <…> Пациенты и медперсонал эвакуированы из здания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание возникло в боксе одного из корпусов на втором этаже. Пожар ликвидирован, обстоятельства и причину произошедшего установят дознаватели МЧС.