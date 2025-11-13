Автомобиль пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых изъяли как вещдок

В машине нашли пакеты, женскую сумочку и детское кресло

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Автомобиль Skoda Kodiaq, на котором приехала в турпоход под Красноярском пропавшая семья Усольцевых, признан вещественным доказательством и изъят. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. 12 октября активная фаза поисков была завершена. Известно, что в машине, которую семья оставила на месте, откуда ушла в поход, найдены пакеты, женская сумочка, детское кресло. Туристического снаряжения там не было. По информации ГСУ СК, в бардачке автомобиля были найдены 300 тыс. рублей, они переданы дочери Сергея Усольцева от первого брака на хранение.

"[Автомобиль] изъят и признан вещдоком", - сообщили в ведомстве, уточнив, что речь идет об автомашине Skoda Kodiaq. Автомобиль зарегистрирован на организацию, где работал Усольцев. Ранее правоохранительные органы сообщали, что мужчина был бизнесменом, руководил заводом по изготовлению порошковой краски.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту исчезновения туристов. Правоохранительные органы выдвигали несколько вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Предполагалось, что мужчина сделал укрытие и они ожидали спасателей. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели туристы. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи, сигнал зафиксирован в 7 км от поселка Кутурчин. На место выезжали опытные криминалисты. Расследование поставлено на контроль прокуратуры. По делу допрошено около 60 человек.