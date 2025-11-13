В Забайкалье двоих полицейских обвинили в превышении полномочий

Возбуждено уголовное дело

ЧИТА, 13 ноября. /ТАСС/. Двоих полицейских в Забайкалье обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Сотрудниками УФСБ и оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность двух сотрудников полиции. Установлено, что указанные должностные лица, вступив в преступный сговор, освободили от уголовной ответственности лиц, причастных к совершению хищения денежных средств с банковского счета. Кроме того, склоняли заведомо невинное лицо к явке с повинной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские превышали должностные полномочия для искусственного упрощения процесса расследования уголовного дела и повышения ведомственных статистических показателей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.