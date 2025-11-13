Фигуранта дела о хищении у бойцов СВО в Шереметьево перевели под домашний арест

Обвиняемый заключил досудебное соглашение и полностью признал вину

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы перевел под домашний арест фигуранта уголовного дела о хищении свыше 4 млн рублей у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, следствие просило о продлении ему срока ареста. Соответствующая информация содержится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Суд определил: изменить ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого на домашний арест", - говорится в документе.

Там отмечается, что обвиняемый заключил досудебное соглашение и полностью признал вину.

Ранее Следственный комитет РФ объявил в международный уголовный розыск по обвинению в хищении денежных средств у бойцов СВО в Шереметьеве Игоря Бардина - отца арестованного по этому же делу Владимира Бардина, а также еще троих обвиняемых.

Ущерб уже оценивается в размере свыше 4 млн рублей. В настоящий момент по данному уголовному делу арестовано около 40 человек, в их числе сотрудники полиции, зазывалы и таксисты, Фигурантам предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). По версии следствия, злоумышленники искали среди пассажиров участников СВО. Таксисты подвозили их до необходимых мест за огромные суммы, вымогали денежные средства и похищали банковские карты. Полицейские позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.