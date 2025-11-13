В Орловской области объявляли ракетную опасность

Граждан просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Ракетная опасность была объявлена на территории Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

"В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

Позже в Telegram-канале ГУ МЧС по региону сообщили об отмене ракетной опасности.