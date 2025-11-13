В трех муниципалитетах Ростовской области отразили атаку БПЛА
02:50
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе Ростовской области.
Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.