В трех муниципалитетах Ростовской области отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе Ростовской области.

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.