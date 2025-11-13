В Приамурье число пострадавших в сгоревшем автобусе увеличилось до шести

Один из пострадавших является несовершеннолетним

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в аварии со сгоревшим автобусом в Амурской области увеличилось до шести. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

"Шесть человек получили повреждения. Один из пострадавших несовершеннолетний, у него ушиб мягких тканей носа. Одной женщине с переломом голеностопного сустава понадобилась госпитализация", - говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 12 ноября на 1 334-м км автодороги "Амур" произошло ДТП с грузовиком и пригородным автобусом, в котором находились 14 пассажиров. Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение водителем пассажирского транспорта безопасной дистанции. Автобус после столкновения полностью выгорел. Накануне в Госавтоинспекции региона сообщали, что, по предварительной информации, в ДТП пострадали два человека.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).