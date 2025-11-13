В Саратове при пожаре в инфекционной больнице пострадали семь человек

Предварительно, угрозы для жизни нет, сообщили в правоохранительных органах

САРАТОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Семь человек пострадали при пожаре в Саратовской областной инфекционной клинической больнице. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Семь человек [пострадали]. Там отравление продуктами горения. Предварительно, угрозы для жизни нет", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в прокуратуре региона, около 01:30 мск в трех лечебных боксах на втором этаже областной инфекционной клинической больницы произошло возгорание. Пожар был локализован. Прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку в связи со случившимся.

В областной прокуратуре ТАСС уточнили, что в результате ЧП пострадали четыре пациента и три медицинских работника.