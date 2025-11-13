В Иркутской области завели дело после избиения школьницы

Инцидент произошел в Шелеховском районе

ИРКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Группа школьников в Шелеховском районе Иркутской области избила 13-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону.

"Шелеховским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "г", "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). По версии следствия, в ноябре 2025 года в селе Большой Луг Шелеховского района группа несовершеннолетних применила насилие в отношении 13-летней школьницы", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МВД России по региону, об инциденте стало известно после распространения в сети видео потасовки между детьми. "Полицейские установили, что конфликт имеет длящийся характер, установили личности зачинщицы и участников случившегося", - пояснили в МВД. Дело контролирует прокуратура области.