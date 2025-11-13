В Астрахани при пожаре погибли мать и ребенок

ЧП случилось в Кировском районе

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в Кировском районе Астрахани, в результате погибла мать и ее ребенок 2021 года рождения. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону в четверг.

"По предварительным данным, в ночь на 13 ноября произошло возгорание частного дома на улице Казанской. В результате возгорания погибли женщина 1990 года рождения и ее сын 2021 года рождения. Устанавливается предварительная причина пожара. Хозяину дома удалось спастись", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится процессуальная проверка. В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа.