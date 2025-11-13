В Приморье прокуратура проверит сообщения о грубом обращении учителя с учениками

В ходе проверки будут опрошены директор и педагоги образовательной организации, а также школьники и их родители

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Приморского края начала проверку по сообщениям в социальных сетях о грубом обращении учителя с учащимся одной из школ города Артема. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

"Поводом для проверки стали сведения, размещенные в социальных сетях, о том, что учитель одной из школ Артема ненадлежащим образом обращалась с учеником. Надзорное ведомство незамедлительно организовало проверку деятельности школы, в ходе которой будут опрошены директор и педагоги образовательной организации, а также школьники и их родители", - указано в обобщении.

В соцсетях появилась информация, что учитель математики в одной из школ города якобы применяет физическое насилие по отношению к ученикам.

Прокуратура даст оценку обстоятельствам произошедшего.