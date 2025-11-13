Karar назвало основную версию крушения С-130 в Грузии

Расследование сосредоточено вокруг версии о технических причинах, сообщает издание

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Расследование крушения в Грузии транспортного самолета С-130 турецких ВВС на этом этапе сосредоточено вокруг версии о технических причинах катастрофы. Об этом сообщает издание Karar.

В расследовании занято около 70 специалистов, в том числе оперативно-следственная группа из 46 человек, включая высокопоставленных экспертов из ВС Турции, которая продолжает работу на месте крушения. Все обнаруженные части фюзеляжа самолета будут направлены в Турцию на базу ВВС в провинции Кайсери для дальнейшего изучения. "Черный ящик" самолета с вечера среды уже находится в Турции, где началось его изучение.

Предстоит выяснить, что произошло в течение 27 минут полета военного борта. Karar обращает внимание на то, что по итогам осмотра места крушения, и судя по появившейся в соцсетях видеозаписи падения, до удара о поверхность у самолета полностью отделились носовая и хвостовая части. О том, как это могло произойти, в скором времени, вероятно, ответят специалисты.

Между тем версия о внешнем вмешательстве считается маловероятной. Об этом в эфире телеканала TVNet сказал полковник в отставке Эрай Гючлюэр, руководящий Евразийским центром стратегических исследований в Стамбуле. "С современными технологиями любое внешнее вмешательство было бы обнаружено как авиацией, так и радиолокационными системами Азербайджана и Грузии, и нашими спутниками. Поэтому вероятность внешнего вмешательства очень мала, практически отсутствует. Самолеты C-130 оснащены передовыми системами самообороны и защиты, средствами радиоэлектронной борьбы. И благодаря программе модернизации их возможности значительно расширены", - отметил Гючлюэр.

По его мнению, тот факт, что система оповещения не подала сигнал бедствия, не является доказательством внешнего воздействия, а скорее всего, говорит о том, что техническая неисправность могла привести к внезапной деактивации этой системы.