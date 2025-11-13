Под Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
07:02
КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Атака безэкипажных катеров отражена в акватории Черного моря под Туапсе Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб региона.
По его данным, из-за взрыва после уничтожения одного из надводных беспилотников в селе Вольное получило повреждения остекление пяти домовладений. "Погибших и пострадавших нет", - добавили там.
Уточняется, что в ближайшее время муниципальные комиссии оценят ущерб для оказания помощи жителям.