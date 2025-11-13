В Оренбурге пострадавшего в пожаре в доме госпитализировали

Эвакуированы 220 человек, в том числе 48 детей

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Пострадавший в крупном пожаре в многоквартирном доме в Оренбурге был госпитализирован. По предварительной информации, возгорание началось в квартире на пятом этаже, затем огонь перекинулся на крышу дома, сообщили в администрации города.

Возгорание кровли многоквартирного жилого дома произошло поздним вечером 12 ноября по адресу: Больничный проезд, 10. В МЧС РФ сообщали, что площадь пожара достигла 1,4 тыс. кв. м. Возгорание ликвидировали около 02:30 мск 13 ноября.

"По предварительным данным, возгорание началось в квартире на 5 этаже, затем огонь перешел на кровлю дома. <…> Из многоквартирного дома эвакуированы 220 человек, в том числе 48 детей. Один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

В границах дома введен режим повышенной готовности. На базе лицея №1 развернули пункт временного размещения на 250 человек со всем необходимым для жизнеобеспечения. Сейчас там находятся 10 жителей дома, остальные - временно у родственников и знакомых. В готовность приведены еще два пункта временного размещения. Также прорабатываются вопросы для оказания дополнительной помощи, отметили в администрации. На месте случившегося дежурит полиция.

"Сегодня встречусь с жителями дома, расскажу, как в дальнейшем организуем работу по восстановлению дома и размещению людей на этот период времени. Будем подходить индивидуально к каждой ситуации. В беде жителей не оставим. Губернатор Евгений Александрович Солнцев поставил задачу решить все вопросы в максимально короткие сроки. Отопление планируем запустить к концу дня, а также начать уборку в подъездах", - приводятся слова временно исполняющего полномочия главы города Альберта Юмадилова.