В Орловской области после атаки БПЛА создали комиссию по осмотру повреждений

Жителей призвали соблюдать спокойствие и осторожность, а также воздержаться от посещения пострадавшего района

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 13 ноября. /ТАСС/. Комиссия по осмотру повреждений создана в Орловском муниципальном округе Орловской области после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины. Жилые дома и другие объекты частной собственности повреждены в деревне Жилина, сообщил глава муниципалитета Александр Черных.

Ранее губернатор региона сообщал, что несколько машин и домов получили повреждения в Орловской области в результате атаки ВСУ, часть осколков от уничтоженных в воздухе объектов попала на территорию жилого сектора. По данным Минобороны, минувшей ночью над регионом уничтожили шесть БПЛА.

"Сегодня в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию региона и в ходе работы сил противовоздушной обороны в Болховском микрорайоне, д. Жилина, повреждены жилые дома и иные объекты частной собственности. Для оперативного решения вопросов создана комиссия по осмотру повреждений и составлению соответствующих актов", - написал глава округа в своем Telegram-канале.

По словам Черных, на месте работают оперативные службы. "Просим жителей соблюдать спокойствие и осторожность, воздержаться от посещения пострадавшего района без острой необходимости", - отметил он.