В Кузбассе кассира кондитерской фабрики осудили за присвоение 36 млн рублей

Женщина получила пять лет колонии общего режима

КЕМЕРОВО, 13 ноября. /ТАСС/. Бывшая работница кондитерской фабрики в городе Березовский Кемеровской области приговорена к пяти годам исправительной колонии общего режима за присвоение более 36 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

"В суде установлено, что осужденная, работая в должности кассира в одной из коммерческих организаций, в период с 2021 года по 2024 год присвоила свыше 36 млн рублей. В течение трех лет она неоднократно получала от контролеров инкассаторской службы наличные денежные средства по договорам поставки продукции. При этом сведения о поступивших доходах в бухгалтерскую отчетность она не вносила, а присваивала деньги себе. Похищенным женщина распорядилась по своему усмотрению", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что подсудимой назначено пять лет в колонии общего режима.

В ГУ МВД по Кемеровской области добавили, что семья женщины приобрела транспортные средства, квартиру, а также путевки на отдых за границей. Уточняется, что хищение денежных средств обнаружила главный бухгалтер предприятия. Ее внимание привлекло увеличение дебиторской задолженности одного из индивидуальных предпринимателей, с которым заключен договор на поставку продукции. В результате женщину признали виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Кроме лишения свободы, суд также обязал женщину возместить причиненный предприятию ущерб.