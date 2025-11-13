В Петербурге по делу об оправдании терроризма задержали местную жительницу

Женщина в социальных сетях восхваляла совершенный Дарьей Треповой террористический акт, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга, оправдывающая террористический акт Дарьи Треповой (внесена в РФ в перечень террористов), задержана в Северной столице. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Правоохранители установили, что в апреле 2023 года женщина в социальных сетях восхваляла совершенный Дарьей Треповой террористический акт. Тогда в результате взрыва самодельного взрывного устройства в кафе на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский и более 40 человек получили увечья различной степени тяжести. В отношении жительницы Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма).

"В настоящее время задержанной предъявлено обвинение в вышеуказанном преступлении. Так же правоохранители проверяют данные о ее причастности к другим преступлениям террористического характера", - сказал собеседник агентства.

Теракт и приговор

В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Трепову к 27 годам колонии, а укрывавшего ее Касинцева - к 1 году 9 месяцам колонии. По версии гособвинения, в апреле 2023 года Трепова, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова (внесен в список террористов) и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому (Максиму Фомину). Взрывное устройство было приведено в действие соучастниками Треповой дистанционно по мобильной связи. В результате взрыва Татарский погиб, ранения получили еще 52 человека.