Экс-руководителю "дочки" "Облкоммунэнерго" Боликову продлили арест

Он будет содержаться под стражей до 15 февраля

Редакция сайта ТАСС

Антон Боликов © Диана Антипова/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей до 15 февраля 2026 года бывшему руководителю Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Антону Боликову, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Мера пресечения продлена по 15 февраля", - говорится в сообщении.

12 ноября суд продлил арест до 15 февраля 2026 года председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных и бенефициару компании "Облкоммунэнерго" Алексею Боброву, обвиняемым по тому же делу.

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого бизнесмен Алексей Бобров и Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и экс-руководителя Антона Боликова. 24 сентября суд арестовал Боброва и Черных. 26 сентября Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций нескольких компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск.