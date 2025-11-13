МО Турции: на разбившемся С-130 в Грузии был личный состав и запчасти

На борту боеприпасов не было

АНКАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Минобороны Турции заявило, что на борту потерпевшего катастрофу в Грузии транспортного самолета С-130 ВВС Турции находился личный состав, а также средства обслуживания и запчасти для самолетов, никаких боеприпасов борт не перевозил.

"Наш самолет перевозил личный состав и средства технического обслуживания. На борту боеприпасов не было", - сообщил журналистам в Анкаре представитель ведомства. Минобороны также сообщило, что "11 ноября транспортный самолет C-130E с бортовым номером 68-1609, принадлежащий 12-й главной авиационной транспортной базе командования ВВС, вылетел из Кайсери в 09:02 (совпадает с мск - прим. ТАСС) для перевозки личного состава и грузов в Гянджу (Азербайджан) и благополучно приземлился в Гяндже в 11:06".

"В 13:15 самолет снова вылетел с 20 сотрудниками на борту по направлению к 5-й главной авиационной базе командования в городе Мерзифон, чтобы забрать 10 человек технического персонала и различные принадлежности для обслуживания наших самолетов F-16, находящихся в Азербайджане в рамках празднования Дня победы. После взлета в 13:50 была установлена последняя радиосвязь с Тбилисским центром управления воздушным движением. После этого радио- и радиолокационная связь с самолетом была потеряна", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что "в 14:34 поступило сообщение о том, что самолет потерпел крушение недалеко от границы Азербайджана и Грузии по пока неизвестным причинам". "После получения информации об инциденте, были немедленно начаты поисково-спасательные работы, которые велись в координации с властями Азербайджана и Грузии, и одновременно в район крушения был направлен наш беспилотник. Грузинские поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета в 15:02, а в 17:00 территория была оцеплена для работы нашей оперативно-следственной группы", - сообщили в ведомстве.