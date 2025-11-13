Суд на Украине арестовал еще одну подозреваемую по делу Миндича

Людмилу Зорину заключили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога на сумму $285 тыс.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога Людмиле Зориной - пятой задержанной по делу бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, суд арестовал Зорину на два месяца с возможностью внесения залога на сумму $285 тыс. Уточняется, что Зорина работала в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств.

По делу о коррупции в энергетике были предъявлены обвинения 8 лицам, пять из них задержали. За последние дни суд назначил всем задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского, а также у главы Минюста, которого теперь отстранили от должности, Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров из квартиры Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 000 часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.